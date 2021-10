Mit dem Auto überschlagen: Fünf Verletzte bei schwerem Unfall auf A4 bei Frechen

Frechen -

Fünf Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch auf der Autobahn 4 in Höhe der Anschlussstelle Frechen-Nord in Fahrtrichtung Köln.

Nach Informationen der Autobahnpolizei verlor um 12.40 Uhr ein Autofahrer aus Mettmann, der mit seiner Frau unterwegs war, aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen die betonierte Mittelleitplanke, bevor es sich überschlug. Dabei prallte der Wagen mit einem Taxi zusammen, das auf der Parallelspur unterwegs war. Das Ehepaar aus Mettmann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Im Taxi saßen drei Personen, von denen eine schwere und zwei leichte Verletzungen davontrugen.

Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Durch den Unfall war zunächst die Fahrbahn in Richtung Köln für den Verkehr gesperrt. Zeitweise staute sich der Verkehr bis zum Autobahnkreuz Kerpen zurück. Nach kurzer Zeit konnten die Fahrzeuge über eine Spur an der Unfallstelle vorbeigelotst werden. Gegen 15 Uhr waren beide Autos abgeschleppt und alle Spuren wieder befahrbar. Am Nachmittag lief der Verkehr dann störungsfrei. (be)