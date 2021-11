Mutmaßliche Täter flüchten: Männer nach Streit in Frechen außer Lebensgefahr

Frechen -

In Frechen sind zwei Männer am Sonntagabend bei einem Streit lebensgefährlich verletzt worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft Köln am Montagnachmittag bekanntgegeben. Eine Mordkommission wurde eingesetzt. Inzwischen seien die Verletzten außer Lebensgefahr, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Zu den Hintergründen der Tat ist aktuell noch wenig bekannt, teilt die Polizei Köln mit. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich vier Männer gegen 18.45 Uhr zur Schlichtung eines Streits in einer Wohnung an der Rosmarstraße getroffen haben. Dort eskalierte die Situation scheinbar. Ein 18 und ein 22 Jahre alter Mann wurden lebensgefährlich verletzt und mussten mit Stich-und Schnittverletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Frechen: Polizei ermittelt Namen eines Tatverdächtigen

Von zwei mutmaßlichen Tätern fehlt bislang jede Spur. Sie flüchteten nach der Tat. Die Polizei konnte anhand von Zeugenaussagen und Handy-Auswertungen jedoch schon einen Namen ermitteln. Zum zweiten Tatverdächtigen haben Staatsanwaltschaft und Polizei noch keine Angaben gemacht.

Hinweise zu den Hintergründen der Tat sowie zu den Beteiligten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ve)