Opfer aus Frechen und Pulheim: Betrüger erbeuten über WhatsApp mehrere Tausend Euro

Frechen/Pulheim -

Am Freitag sind zwei Seniorinnen aus Frechen und Pulheim Opfer von WhatsApp-Betrug geworden. Nach Angaben der Polizei überwiesen sie mehrere Tausend Euro an Betrüger, die sich bei WhatsApp als ihre Kinder ausgaben. Angeblich hatten sie eine neue Handynummer und waren in Geldnot. Als der Betrug auffiel, erstatteten die Seniorinnen, die 83 und 77 Jahre als sind, Anzeige.

Tipps gegen WhatsApp-Betrug

Die Polizei rät: „Erstens: Ignorieren Sie diese Nachrichten. Zweitens: Überweisen Sie kein Geld. Drittens: Fragen Sie unter der altbekannten Telefonnummer bei Ihren Angehörigen nach. Viertens: Informieren Sie bitte umgehend die Polizei.“

Die Polizei rät außerdem, in der Familie Absprachen und Regeln für solche Notfälle zu treffen. Bei geringstem Betrugsverdacht sollte umgehend die Polizei gerufen werden.

Das könnte Sie auch interessieren Immer mehr Opfer im Rhein-Erft-Kreis : Polizei warnt vor fieser WhatsApp-Betrugsmasche

Zum Schutz vor Betrugsmaschen stellen die Beraterinnen und Berater der Kriminalprävention telefonisch unter 02233/524848 oder per E-Mail weitere Informationen zur Verfügung.

Weitere Tipps finden Sie auch hier. (sue)