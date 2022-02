Praktikant aus dem Frechener Fußballzentrum: Stammplatz in Podolskis Team

Frechen -

Michael Spengler hat seinen Stammplatz sicher in der „Straßenkicker Base“, einer Event- und Sportanlage des Kölner Fußball-Idols Lukas Podolski in Köln-Mülheim. Dort hat der junge Mann, der eine Ausbildung im Fußballzentrum der Gold-Kraemer-Stiftung in Frechen absolviert, eine feste Praktikumsstelle erhalten.

Fußball, Futsal und Basketball



Ziel der Ausbildung im Frechener „Zentrum für Arbeit durch Bildung und Sport“ (ZABS) ist es, junge Sportler mit Behinderung an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Bei Michael Spengler hat das nun bestens geklappt: Zweimal in der Woche kümmert er sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen um die sieben Indoor-Sportplätze der „Straßenkicker Base“, wo man neben Fußball auch Futsal und Basketball spielen kann. Wichtige Berufserfahrungen kann er auch sammeln, wenn es um die Vorbereitung von Firmen- und Privatfeiern geht, die ebenfalls in der „Straßenkicker Base“ stattfinden.

„Ich bin für die Chance, die ich hier bekomme, sehr dankbar“, sagt Michael Spengler. „Der Teamgeist hier ist echt super.“ Er ist seit 2015 im ZABS und hatte zuvor erste Erfahrungen während eines zweiwöchigen Berufspraktikums in einer Kölner Eventagentur gesammelt. Die Arbeit dort habe ihn „ein Stück weit auch überfordert“, sagt Spengler im Rückblick.

Regelmäßige Praktika



„Die jungen Menschen mit Behinderung, die aus einer Förderschule oder einer Werkstatt für behinderte Menschen mit ihrem Sporttalent zu uns kommen, müssen von hier aus ihren Weg in den Arbeitsmarkt erst finden“, erläutert ZABS-Leiter Malte Strahlendorf. Über regelmäßige Praktika kämen die jungen Leute mit konkreten Berufsfeldern in Berührung und lernten dort auch, sich mit ihren eigenen Grenzen auseinanderzusetzen.



Ziel sei es auch, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, Disziplin, Fleiß und Verlässlichkeit zu vermitteln. Zudem geht es im ZABS um Alltagskompetenzen wie Schreiben und Lesen, den Umgang mit Geld und Behördengänge.

Stammspieler mit viel Verantwortung



Diese Fähigkeiten bringt Michael Spengler bereits mit. Er ist bei der „Straßenkicker Base“ voll angekommen. „Er ist bei uns Stammspieler und übernimmt bereits viel Verantwortung“, sagt Sebastian Ramspott, der die Anlage mit einem Team betreibt.

Auch Lukas Podolski sei begeistert, heißt es in einer Pressemitteilung der Gold-Kraemer-Stiftung. „Mit Michael und den anderen Jungs vom Fußball-Zentrum arbeiten wir schon einige Jahre zusammen. Sie machen ihre Sache mit viel Engagement und sind mit Freude dabei“, zitiert sie den Fußball-Weltmeister, der in Bergheim aufwuchs.

Wiedersehen mit Willi Breuer



Durch die Zusammenarbeit mit dem ZABS habe Podolski auch seinen früheren C-Jugend-Trainer Willi Breuer wieder getroffen, der als sportlicher Leiter das Frechener Fußball-Zentrum gemeinsam mit anderen aufgebaut hat.

Die „Straßenkicker-Base“ hat sich mittlerweile zu einem festen Kooperationspartner des ZABS entwickelt. Sie bietet derzeit betriebsintegrierte Arbeitsplätze für 13 Fußballer und sechs Judokas aus dem Sportzentrum der Gold-Kraemer-Stiftung.

Auch für Michael Spengler könnte der Weg dort noch weitergehen. „Wir werden uns sehr bald zusammensetzen und uns darüber unterhalten, ob und wie wir Michael in seiner beruflichen Zukunft weiterhin unterstützen können“, sagt Sebastian Ramspott.