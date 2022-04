Razzia: SEK stürmt Haus von Frechener Familie und findet Plantage, Drogen und Waffen

Frechen -

Wenn die Polizisten der Wache Frechen den Nachnamen einer bestimmten Familie hören, dann wissen die Beamten sofort, worum es geht: Drogenhandel, Schlägereien, Diebstahl.



Schon mehrfach sind die 48 Jahre alte Mutter sowie ihre 29 und 21 Jahre alten Söhne polizeilich aufgefallen. Auch der Name eines engen Bekannten der Familie taucht immer wieder auf. Dabei geht es meistens um den Anbau von Marihuana sowie den Verkauf von Drogen. Aber auch im Zusammenhang mit Schlägereien, bei denen Waffen oder gefährliche Gegenstände eingesetzt werden, fällt immer wieder der Name der Familie, so die Polizei.

Frechen: Polizei findet Drogen, Waffen und Tausende Euro

Am Mittwoch, in den führen Morgenstunden, wurde das Haus der Familie, das im Bereich des Friedhofs in der Frechener Innenstadt steht, durchsucht. Die Ermittler hatten ein Sondereinsatzkommando angefordert, das dabei half, das Haus zu durchsuchen. Den Kampfhund der Familie brachten die Spezialkräfte für die Zeit im Kellerraum unter.

Auch eine Plantage hat die Polizei bei der Durchsuchung in Frechen entdeckt. Polizei Foto:

Die Polizei hatte im Vorfeld wieder Hinweise auf den Anbau von Marihuana auf dem Grundstück das Hauses erhalten. Die Hinweise reichten für einen Durchsuchungsbeschluss. Und die Beamten wurden fündig: Sie fanden in zwei Gartenlauben der Doppelhaushälfte der Familie eine Plantage mit mehr als 30 Marihuana-Pflanzen. Neben den Pflanzen, Beleuchtungseinrichtungen, Lüftungsanlagen, Filtern und Düngemittel, stellten die Beamten mehrere Tausend Euro Bargeld, Kokain und Waffen in Form von Schreckschuss- und Luftdruckwaffen sowie einen Schlagring sicher.

Außerdem wurden zwei Fahrräder und drei hochwertige Gartengeräte, von denen einige bereits als gestohlen gemeldet worden waren, entdeckt und sichergestellt. Zu Festnahmen kam es bislang nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an, teilte die Polizei mit.