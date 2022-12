Rhein-Erft-Kreis – Weil er auf dem Weg zu seiner Freundin offenkundig arg in Eile war, hat ein betrunkener Autofahrer am Ostersonntag bei Frechen einen Unfall verursacht - und dann versucht, mit einem fremden Wagen weiterzufahren.

Der 26-Jährige sei in Schlangenlinien gefahren und in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Er stieß frontal mit dem Auto eines 34-Jährigen zusammen. Weil der 26-Jährige laut Polizei nach eigenen Angaben „dringend zu seiner Freundin musste“, versuchte er, an ein anderes Auto zu gelangen, und stürzte auf die Straße.

Als ein weiterer Fahrer anhielt, um dem Betrunkenen zu helfen, stieg dieser in das abgestellte Auto und wollte davonfahren. Der Helfer musste ihn aus dem Wagen herauszerren. Seinen Führerschein ist der 26-Jährige nun erstmal los. (dpa)