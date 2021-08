Sorgen wegen Kreuzung in Frechen: Anwohner befürchten, dass Busse ihre Hauswand rammen

Frechen-Bachem -

Für Busse wird es oft richtig eng, wenn sie in Bachem die Kreuzung von Grachtenhofstraße und Clarenbergweg passieren müsse. Zum einen befindet sich dort eine Verkehrsinsel auf der Straße – eine Baumscheibe mit Pflanzbeet –, die umfahren werden muss. Zum anderen schränken Poller am Fahrbahnrand den Bewegungsradius der Busse zusätzlich ein.

Helmut Meller, der in diesem Bereich wohnt, hat gemeinsam mit Wolfgang Höfig aus Bachem nun einen Bürgerantrag gestellt und Vorschläge gemacht, um die Gefahrenstelle zu entschärfen.

Frechen: Busfahrer sprechen von einer „anspruchsvollen Passage“

„Selbst versierte Busfahrer wissen zu berichten, dass es sich um eine anspruchsvolle Passage handelt“, so die beiden Antragsteller. Auf der KVB-Linie 145, die nach Bocklemünd führt, seien große Gelenkbusse unterwegs. Eine Umstellung auf kleiner Busse sei nicht zu erwarten. Die großen Fahrzeuge jedoch könnten die Kurve am Clarenbergweg nur kriegen, wenn sie die Gegenfahrbahn nutzen, um auszuholen.



Helmut Meller, der genau an dieser Stelle wohnt, bekommt es da öfter mit der Angst zu tun: Oft führen die Busse über den Bürgersteig und kämen so nah an sein Wohnzimmerfenster, dass er befürchten müsse, dass die Fahrzeuge seine Hauswand streifen oder sogar rammen.



Diesen Vorschlag machen die Frechener Anwohner

Die einfachste und pragmatischste Lösung wäre es aus Sicht von Meller und Höfig, wenn am Clarenbergweg am Straßenrand in der Länge von 30 Metern eine Parkverbotszone eingerichtet würde. Dadurch entstünde genügend Platz für die Busse. Drei Pkw-Stellplätze würden dann allerdings entfallen. Höfig und Meller sind jedoch auch anderen Lösungsmöglichkeiten gegenüber aufgeschlossen, betonen sie in ihrem Antrag.

Sie regen darüber hinaus an, die Vorfahrtsregel an der Kreuzung zu ändern. Viele Anwohner hätten über gefährliche Situationen berichtet. Meller und Höfig schlagen vor, eine „abknickende Vorfahrt“ von der Grachtenhofstraße in den Clarenbergweg auszuweisen, da die meisten Verkehrsteilnehmer diese Route nutzten. Derzeit gilt an der Kreuzung die Rechts-vor-Links-Regel.

Dies sei auch deswegen irritierend, weil die Hemmericher Straße, die ebenfalls auf die Kreuzung stoße, zwar eine Einbahnstraße sei, aber von Fahrradfahrern auch in der Gegenrichtung genutzt werden könne. Nach der derzeitigen Regelung haben die Radler Vorfahrt; es rechne aber kaum ein Autofahrer damit, dass ein Radfahrer aus der Einbahnstraße kommen könne.

Mit den Vorschlägen und dem Antrag sollen sich demnächst die politischen Gremien in Frechen befassen.