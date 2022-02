Stadionsiedlung in Frechen: Heftiger Streit um neue Buslinie

Frechen -

Dass eine bessere Busverbindung zur Stadionsiedlung und zum Frechener Terrassenfreibad notwendig ist – darin sind sich die meisten einig. Über die Art und Weise der Anbindung ist im Vorfeld der Sitzung des Verkehrsausschusses, der am Dienstag um 17 Uhr im Rathaus tagt, ein heftiger politischer Streit entbrannt.

„Die Stadt plant am Bedarf und am Willen der Bürger vorbei“, beklagen die FDP und die Wählergemeinschaft „Perspektive für Frechen“ in einer gemeinsamen Presseerklärung. Denn vorgesehen sei eine zusätzliche Buslinie, die von Weiden-West und vom Frechener Busbahnhof aus alle 20 Minuten die Stadionsiedlung, das Freibad und das Gewerbegebiet entlang der Alfred-Nobel-Straße ansteuern soll.

Mehrheit für Kleinbusse



Eine große Mehrheit der Bürger habe sich in einer Umfrage der „Initiative Stadionsiedlung“ jedoch gegen einen Linienbus mit Haltestelle an der Allee zum Sportpark und für Kleinbusse ausgesprochen, die auch den höher gelegenen Teil der Siedlung anfahren können, so FDP und Perspektive. Eine solche Lösung zeichne sich mit einem On-Demand-Angebot der REVG ab: Die Fahrgäste werden dabei nahe ihres Zuhauses mit barrierefreien Kleinbussen abgeholt und zu ihrem Ziel gebracht. „Wir wollen, dass die Stadt den On-Demand-Verkehr in der Stadionsiedlung als Piloten testet“, so FDP und Perspektive.

Die SPD sieht die Sache ganz anders. „Der Linienbus hat Vorteile für ganz Frechen“, so die Sozialdemokraten in einer Pressemitteilung. Die SPD setze sich seit Jahren für eine derartige Verbindung ein, die dringend nötig sei. Der On-Demand-Verkehr, eine weiterentwickelte Form des Anrufsammeltaxis, sei nicht für größere Beförderungszahlen geeignet und tauge auch nicht als „Insellösung“ für ein einzelnes Wohngebiet.



Hohe Kosten



Das wäre viel zu teuer, so die SPD. Wegen der hohen Kosten habe die Stadt Frechen bereits die geplante Teilnahme an einem Modellversuch zur Einführung des On-Demand Verkehrs im Kreis wieder zurückgenommen.

Die neue Buslinie bringe insgesamt Verbesserungen im ÖPNV . Sie führe zu einem Zehn-Minuten-Takt zwischen Weiden-West und dem Frechener Rathaus.

Zudem würden wichtige Freizeiteinrichtungen wie das Freibad und der Sportpark angebunden: „Die Summe der weißen, unversorgten Flecken im Stadtgebiet wird kleiner.“