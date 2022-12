Frechen – Unbekannte haben in der Nacht zum Montag versucht, in einen Outlet-Store an der Kölner Straße in Frechen einzubrechen. Zeugen informierten gegen 1.30 Uhr die Polizei. Sie hatten zwei Männer beobachtet, die sich an dem Schaufenster des Modegeschäfts zu schaffen machten.

Einbruch in Outlet-Store: Komplize stand Schmiere

Ein Schwarzer, der dunkle Kleidung und eine weiße FFP2-Maske trug, versuchte das Schaufenster einzuwerfen. Ein blonder Mann, der von dünner Statur war, stand auf der anderen Straßenseite Schmiere.

Als sie den Streifenwagen erblickten, flüchteten die beiden Männer. Zeugen werden gebeten, sich unter 02233/520 oder per E-Mail an die Polizei zu wenden. (rtz)