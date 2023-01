Kerpen/Frechen – Zu Verkehrsbehinderungen kam es nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der Autobahn 4 zwischen Kerpen und Frechen in Fahrtrichtung Köln. Gegen 11.30 Uhr war ein Autofahrer etwa einen Kilometer vor der Tank- und Rastanlage Frechen aus noch derzeit ungeklärten Gründen mit einem Lastwagen zusammengeprallt.

Der Pkw-Fahrer wurde verletzt. Copyright: Feuerwehr Kerpen

Der Pkw-Fahrer wurde dabei verletzt und nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus nach Frechen gebracht. Die Feuerwehr Kerpen, die unter der Leitung von Frank Schilling im Einsatz war, streute auslaufende Flüssigkeiten ab. Die Polizei nahm Unfallspuren auf und musste dafür zeitweise zwei Fahrspuren sperren. Der Verkehr staute sich innerhalb von kurzer Zeit mehrere Kilometer zurück in Richtung Kerpen. Erst am Mittag, als der Wagen abgeschleppt war, lief der Verkehr wieder störungsfrei. (be)