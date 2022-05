Versuchter Einbruch in Frechen: Unbekannter Mann stand plötzlich im Garten

Frechen-Königsdorf -

Ein Unbekannter wollte am Samstagnachmittag in einen Bungalow am Sperlingsweg in Königsdorf einbrechen. Laut Polizei hatte der Mann sich gegen 14.30 Uhr durch das Gartentor Zutritt zu dem Grundstück verschafft. Die 82-jährige Bewohnerin, die sich gerade im Garten des Hauses aufhielt, wurde jedoch durch verdächtige Geräusche auf den Einbrecher aufmerksam. Als sie den Mann auf ihrem Grundstück entdeckte, ergriff dieser sofort die Flucht.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter war laut Polizei etwa 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hatte dunkles, welliges Haar und trug einen auffälligen weißen Blazer. Zeugen werden gebeten, sich unter 02233/520 oder per E-Mail an die Polizei zu wenden. (rtz)