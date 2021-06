1800 Anlagen bis 2030 geplant: Hürther Stadtwerke steigen ins Photovoltaik-Geschäft ein

Hürth -

Für Neubaugebiete will das schwarz-grüne Bündnis die Installation von Photovoltaikanlagen in den Bebauungsplänen vorschreiben. Nach Einschätzung der Stadtwerke lohnt sich die Nutzung von Sonnenenergie aber auch auf den Dächern vieler Bestandsbauten. Ein großer Markt also, an dem die Stadtwerke mitverdienen wollen. Der kommunale Ver- und Entsorger verkauft deshalb ab sofort selbst Solaranlagen. Die privaten Betreiber sollen nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern langfristig auch Geld sparen.