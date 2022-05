Autounfall mit Todesfolge: Zwei Autos kollidieren auf Landstraße in Hürth

Hürth-Gleuel -

Bei einem Unfall in der Nacht zu Sonntag ist ein 81-jähriger Mann aus Hürth so schwer verletzt worden, dass er noch in der Nacht im Krankenhaus verstarb. Ein ebenfalls am Unfall beteiligter 19-jähriger Fahrer aus Hürth ist schwer verletzt worden, ebenso zwei seiner beiden im Fond seines Pkw‘s sitzenden Mitfahrer (22, 17). Alle wurden sie nach der Behandlung vor Ort durch den Notarzt in Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sein ebenfalls 19-jähriger Beifahrer ist leicht verletzt und konnte nach der Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Ein am Unfallort befindlicher Ersthelfer erlitt einen Schock und musste vor Ort durch den Rettungsdienst betreut werden.

Die Schnauze des Autos ist komplett eingedrückt. Eric Lamparter Foto: