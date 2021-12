Beschwerden über Gestank in Hürth: Nun schnüffeln Profi-Nasen nach der Geruchsquelle

Hürth -

Bei der Suche nach den Ursachen für die Geruchsbelästigungen in mehreren Hürther Ortsteilen bekommt die Stadt Unterstützung vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv). Das teilte die Stadt mit. Beim Ortstermin in Hürth habe Dr. Ralf Both, Leiter des zuständigen Lanuv-Fachbereichs, mit Bürgermeister Dirk Breuer das weitere Verfahren zur Ursachenermittlung besprochen. Unter anderem sollen Profi-Schnüffler nach der Geruchsquelle fahnden.

Das Landesamt werde gemeinsam mit der Bezirksregierung Köln die laufenden Ermittlungen unterstützen, um die Ursache für die Geruchsimmissionen aufzuklären, erläuterte Both. Bei der Bezirksregierung sei eine koordinierende Stelle eingerichtet worden. Ziel der Koordinierungsstelle sei es, mit Unterstützung des Lanuv dafür zu sorgen, dass die Beschwerden und alle wichtigen Daten erfasst und zeitnah an alle zuständigen Behörden – dazu gehören auch die Kreisverwaltung und die Bergbehörde in Arnsberg – weitergeleitet werden und dann vor Ort nach der Ursache gesucht werden kann.



Ortstermine bei Industrieanlagen in Hürth und der Region geplant

Es soll unter anderem gemeinsame Begehungen von Industrieanlagen geben. Bereits vor dem Gespräch in Hürth habe es eine erste Begehung in Hürth gegeben.

Both erklärte, der Geruchssinn sei nicht durch technische Geräte zu ersetzen, eine Geruchsbelästigung könne also nicht gemessen werden. Deshalb werden die Begehungen von Menschen mit speziell geschultem Geruchssinn durchgeführt, die ihre Wahrnehmungen nach bundesweit einheitlichen Richtlinien erfassen.

Bürgermeister Breuer geht davon aus, dass die Suche nach den Verursachern des Gestanks nun endlich vorankomme. Das Gespräch mit dem Lanuv-Vertreter stimme ihn zuversichtlich.