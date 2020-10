Bis zu 100 Mitarbeiter betroffen: BASF schließt Anlage im Chemiepark Knapsack

Hürth-Knapsack -

BASF schließt eine von drei Produktionsanlagen für das Herbizid Glufosinat-Ammonium (GA) im Chemiepark Knapsack. Gleichzeitig wird ein weiterer GA-Produktionsstandort von BASF in Muskegon (Michigan, USA) geschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.



Insgesamt seien 100 Mitarbeiter von den Schließungen betroffen. Das Unternehmen wollte keine detaillierten Angaben dazu machen, wie viele davon auf den Standort in Knapsack entfallen, an dem zwei Produktionsanlagen erhalten bleiben. Der mehrheitliche Anteil des Stellenabbaus finde in den USA statt.

Die Schließungen sollen spätestens bis 2022 erfolgen. Detaillierte Zeitpläne werden in den kommenden Monaten ausgearbeitet, so BASF. Die Arbeitnehmervertreter sollen einbezogen werden. „Wo immer möglich, wird das Unternehmen die Mitarbeiter dabei unterstützen, andere Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der BASF-Gruppe zu verfolgen“, heißt es in der Pressemitteilung. (rtz)