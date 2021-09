Diskussionen wegen roter Ampel: Drei Personen bei Unfall in Hürth verletzt

Hürth -

Bei einem Autounfall an der Kreuzung Frechener Straße (L 183)/Sudetenstraße/Hermülheimer Straße in Hürth sind am Samstagvormittag drei Menschen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 35-jährige Brühlerin auf der Frechener Straße in Richtung Frechen und wollte die Kreuzung überqueren. Bei grüner Ampel, wie sie sagt. Im Auto saß auch ihrer siebenjähriger Sohn.

Ein 65-jähriger Mann aus Sassenberg wartete bei Rot an der Kreuzung auf der Hermülheimer Straße, auf dem Beifahrersitz saß seine Frau (64). Er gab an, losgefahren zu sein, als die Ampel auf Grün wechselte.

Auf der Kreuzung stießen beiden Wagen dann zusammen. Die Brühlerin und ihr Sohn sowie die Beifahrerin des anderen Wagens wurden leicht verletzt und vom Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.