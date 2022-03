Feuer in Mehrfamilienhaus: 66-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Hürth

Hürth -

Bei einem Wohnungsbrand in einem Hürther Mehrfamilienhaus ist am Samstagabend ein 66-Jähriger ums Leben gekommen.



Es war circa 21.30 Uhr, als die Nachbarn den Rauch in der Erdgeschosswohnung bemerkten und die Feuerwehr alarmierten. Als wenig später unter der Einsatzleitung von Brandamtmann Frank Winger die Feuerwehrleute der hauptamtlichen Wache sowie der Löschgruppen Hermülheim und Gleuel an der Ursulastraße in Kalscheuren eintrafen, war die Rauchentwicklung deutlich zu sehen.



Feuer in Hürth: Brandursache noch unklar

Einige Bewohner hatten sich bereits selber aus dem Haus ins Freie gerettet. „Viele haben wir dann unmittelbar nach dem Eintreffen durch das Haus ins Freie begleitet“, berichtete Feuerwehrsprecher Andreas Nussbaum.



Für den Bewohner der Erdgeschosswohnung kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte fanden ihn tot in seiner Wohnung. Die Brandursache blieb zunächst unklar.