Hürth-Efferen – Bis zur Unkenntlichkeit sind am Dienstagmorgen Unrat, Matratzen, Möbel und Kleidung verbrannt, die in der Erdgeschosswohnung einer Bauruine an der Hahnenstraße lagen. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Nach Kenntnissen der Einsatzkräfte werde das Gebäude mitunter auch von Obdachlosen als Unterschlupf genutzt. Doch angetroffen haben Feuerwehr und Polizei dort niemanden.



Anwohner hatten um 9.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Wenig später waren mehr als 30 Kräfte der hauptamtlichen Wache und des Löschzugs Hermülheim unter der Leitung von Brandamtrat Frank Roggendorf waren zur Stelle. Wie die Feuerwehrleute berichteten, habe das Erdgeschoss lichterloh gebracht. Mit schwerem Atemschutz rückten die Feuerwehrleute bis zum Brand vor. Weitere Trupps verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf eine Lagerhalle. (mkl)