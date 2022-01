Hürth: So plant der Jazz-Club seine Veranstaltungen 2021

Hürth -

Mit viel Optimismus blickt der Hürther Jazzclub ins neue Jahr 2021. Ein Teil der wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Konzerte soll im kommenden Jahr nachgeholt werden, darunter auch die Jazznacht Ende Oktober im Bürgerhaus mit neuem Konzept. Darüber hinaus plant der Jazzclub neue Konzertformate wie ein Fahrradkonzert. Der Vorsitzende Günter Reiners hofft, ab September wieder in den Jazzkeller nach Gleuel einladen zu können.

„In den ersten Monaten des neuen Jahres setzen wir auf Streaming-Konzerte, die wir schon 2020 sehr erfolgreich in Kooperation mit dem Bürgerhaus in der Reihe »#Hürth Inside« anbieten konnten“, erklärt Reiners. „Danach werden aber auch andere Formate wieder möglich sein. Zunächst noch mit Beschränkungen und Hygienekonzepten, dann aber mit immer mehr Freiheiten.“

Meistergitarrist Joscho Stephan steht im Mittelpunkt einer Konzertnacht im Bürgerhaus. Rosenbaum/Pollert Foto:

Mit zwei besonderen Terminen im Hürther Bürgerhaus will der Jazzclub im April in die neue Saison von Konzerten vor Publikum starten. Das Trio „Krawall de Cologne“ wird am Samstag, 17. April, unter dem Motto „Jazz meets Ostermann“ Evergreens des kölschen Mundart-Komponisten und Sängers Willi Ostermann in swingenden Versionen präsentieren. Und am Donnerstag, 22. April, steht der Gypsy-Swing im Mittelpunkt der dritten Joscho-Stephan-Nacht. Der Gitarrist aus Mönchengladbach, der dem Jazzclub schon seit mehr als zwei Jahrzehnten eng verbunden ist, spielt mit Sven Jungbeck (Gitarre) und Volker Kamp (Bass) einen Mix aus Gypsy, Latin, Klassik und Rock; das Trio wird dabei ergänzt durch den New Yorker Gitarristen Adam Rafferty, Sebastian Reinmann an der Geige und Sängerin Marion Lenfant-Preus.

Fahrradkonzert

Noch keine festen Termine gibt es für die neuen Konzertformate im Sommer, mit denen der Jazzclub Musik an besondere Orte bringen will. Eines davon ist ein Fahrradkonzert: Das Publikum wird sich entlang des Duffesbachs, der nach Köln in den Rhein fließt, auf die Reise machen; an drei markanten Stellen innerhalb Hürths soll es dann Jazzmusik zu hören geben.

Beim ebenfalls geplanten Konzert unter dem Motto „Hop on, hop off Jazz“ wird das Publikum wie bei einer Stadtrundfahrt mit dem offenen Doppeldeckerbus an verschiedene Spielorte chauffiert, an denen es Konzerte gibt. Schließlich wird auch die historische Schmalspurbahn in Alt-Hürth zur Kulisse für ein Konzert.

„Hürth im Sommer“

Darüber hinaus will sich der Jazzclub im kommenden Jahr an der Neuauflage der Veranstaltungsreihe „Hürth im Sommer“ im Kulturbiergarten am Bürgerhaus beteiligen, die vor dem Hintergrund der Pandemie ins Leben gerufen wurde und fortgesetzt werden soll.

Die Hürther Jazznacht plant der Jazzclub mit einem neuen Konzept. In diesem Jahr sollen Jazztrios im Mittelpunkt der langen Konzertnacht im Bürgerhaus stehen.

Bereits gebucht ist das israelische Trio Shalosh aus Tel Aviv, das nach einem umjubelten Auftritt vor vier Jahren wieder in Hürth spielen wird.

Mehr Informationen zu den geplanten Veranstaltungen stehen auf der Webseite des Hürther Jazz-Clubs.