Hürther Familienbad: Badegäste dürfen ab Aschermittwoch wieder schwitzen

Hürth -

Derzeit schwitzen in der Sauna des Familienbads De Bütt an der Sudetenstraße nur die Beschäftigten: Seit zwei Wochen läuft das Großreinemachen vor der Wiedereröffnung am Aschermittwoch, 2. März. Nach 16 Monaten Schließzeit als Folge der Pandemie werden dann wieder die Saunaöfen angeheizt, wenn auch zunächst für weniger Schwitzende.