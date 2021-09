Monate nach der Eröffnung: Aldi erweitert Standort in Hürth-Fischenich mit neuem Café

Hürth-Fischenich -

Erst im November vergangenen Jahres hat Aldi-Süd seine neue Filiale am südlichen Ortseingang von Fischenich eröffnet. Jetzt wird auf dem Grundstück an der Bonnstraße weiter gebaut: Am südlichen Ende des Parkplatzes entsteht ein eingeschossiger Neubau für eine Bäckerei mit Café. Betreiber wird die Hürther Bäckereikette Klein’s Backstube.

Der Sandhaufen für den symbolischen Spatenstich am Mittwoch wurde noch speziell zu diesem Zweck auf dem Parkplatz abgekippt. Doch in Kürze sollen die Bauarbeiten dann tatsächlich beginnen, Ende des Jahres soll das Gebäude bereits stehen. Für die Inneneinrichtung braucht Klein dann noch sechs bis acht Wochen, so dass die Eröffnung für Frühjahr geplant ist.

Café in Fischenich mit 130 Quadratmeter großer Außenterrasse

Hinter einer Glasfront wird der Neubau 210 Quadratmeter Fläche haben, dazu kommt eine 130 Quadratmeter große Außenterrasse. „Das wird damit unsere zweitgrößte Filiale“, berichtet Uwe Nieswandt, Vertriebsleiter von Klein’s Backstube. Das Hürther Unternehmen betreibt in der Region knapp 100 Bäckereigeschäfte. Auch die größte Filiale befindet sich seit Anfang des Jahres in Merzenich an einem Aldi-Standort.

Brot, Brötchen und Teilchen aus Klein’s Backstube hat der Discounter, der mit regionalen Handwerksbäckereien kooperiert, in seiner Filiale in Fischenich schon länger im Sortiment. Nun sollen auch Torten und Kaffeespezialitäten die Kunden ins Café locken – und damit auch in die benachbarte Aldi-Filiale.

18 der 91 Parkplätze bei Aldi in Fischenich müssen weichen

„Gerade an unseren solitären Standorten wollen wir attraktive Partner dazunehmen“, sagt Ole-Christian Lewerenz, Leiter Filialentwicklung in der Niederlassung Kerpen von Aldi-Süd. „Wir wollen dadurch die Aufenthaltsqualität und Verweildauer erhöhen.“ Der Standort in Fischenich sei dafür durch seine günstige Lage zwischen Hürth und Brühl besonders geeignet, so der Aldi-Manager, außerdem gebe es im Ort selbst kein Nahversorgungszentrum mehr. „Wir haben hier auch die nötigen Reservefläche“, erklärt Lewerenz.



Für das Café, das auch sonntags öffnen wird, müssen 18 der 91 Parkplätze weichen. Bereits heute biete Aldi den Kunden in Fischenich zusätzlichen Service durch einen Geldautomaten und eine Packstation des Postdienstleisters DHL, außerdem können Kunden ihre Elektro-Autos an zwei Ladesäulen aufladen.

Unterdessen prüft Aldi, ob auch an der ebenfalls Ende 2020 eröffneten Filiale im Neubaugebiet Efferen-West ein Café eingerichtet werden kann. „Die grundsätzliche Überlegung gibt es“, bestätigt Aldi-Manager Lewerenz.