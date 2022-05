Riss im Deckenbalken: Festhalle in Hürth-Gleuel bleibt vorerst gesperrt

Hürth-Gleuel -

Zwei Jahre lang war die Festhalle an der Friedenstraße im Ortskern von Gleuel wegen der Pandemie geschlossen. Jetzt gibt es für die Funken Rot-Weiß Gleuel, die die Halle von der Stadt gepachtet haben und bewirtschaften, die nächste Hiobsbotschaft: Das städtische Gebäudeamt hat das Bauwerk vorerst gesperrt. Grund sind Risse in mehreren der zwölf Holzleimbindern in der Deckenkonstruktion.