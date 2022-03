Schwere Verletzungen: Motorradfahrer verliert auf der B 265n in Hürth die Kontrolle

Hürth-Kalscheuren -

Schwere Verletzungen erlitt am Mittwoch ein 29 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 265n in Hürth. Um 12.20 Uhr war der Mann mit seiner Maschine aus Richtung Brühl nach Köln unterwegs, als er in Höhe der Winterstraße im Bereich Efferen/Kalscheuren die Kontrolle über das Krad verlor. Wie die Polizei mitteilte, rutschte er mit dem Motorrad unter einen Kleinwagen.

Bundesstraße 265n Richtung Köln zeitweise gesperrt

Der 29-Jährige wurde zunächst vom Notarzt an der Unfallstelle behandelt. Anschließend brachten ihn Notfallsanitäter mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zum Unfallhergang konnte die Polizei noch keine genauen Angaben machen. Der 51 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens blieb unverletzt.

Die Polizei sperrte die Bundesstraße in Richtung Köln für den Verkehr. Die Unfallstelle erstreckte sich über eine Länge von etwa 250 Metern – rund 100 Meter davon rutschte die Maschine noch ohne Fahrer über den Asphalt weiter.

Mutter des Motoradfahrers erlitt einen Schock

Als Angehörige des Verletzten an der Unfallstelle erschienen, musste der Rettungsdienst erneut tätig werden. Die Mutter des Motorradfahrers erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße 265n blieb bis zum Nachmittag gesperrt. Da der Unfallhergang noch unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise per E-Mail oder unter 02233/520. (mkl)