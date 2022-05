Schwiegermama machte es ihr vor: Das ist die neue Berrenrather Karnevalsprinzessin

Hürth-Berrenrath -

Nach zwei Jahren Corona-Pause bekommt Berrenrath wieder eine Prinzessin. Die KG Mir sin jeck stellte Birgit Klein als kommende Tollität vor. „Nun ist es endlich soweit, und ich freue mich riesig auf diese Aufgabe“, sagt die designierte Prinzessin Birgit I., die seit 2021 in Wartestellung war.

Birgit Klein, Jahrgang 1964, wuchs in Berrenrath auf. Nach der Realschule begann sie eine Ausbildung bei der Finanzverwaltung, wo sie heute noch tätig ist. „Behutsam hat meine Mutter mich als »kleine Stropp« als Funke-Mariechen fein gemacht, und so bin ich mit dem neuen Kostüm voller Stolz das erste Mal in den Karneval gestartet“, erinnert sie sich.



Hürth: Neue Prinzessin tritt in die Fußstapfen ihrer Schwiegermutter

2001 war ihre Schwiegermutter Annemie Klein bereits Karnevalsprinzessin. Von da an wurde der Wunsch immer stärker, selbst einmal Prinzessin in Berrenrath zu werden. 2007 trat sie in die KG Mir sin jeck, eine reine Damen-Gesellschaft, ein.

Zu ihrem Gefolge gehören Nicole Weber-Calleri als Prinzenführerin. Hofdamen sind Karin Ebner, Marion Eckstein, Petra Hand, Melanie Maus, Iris Reich und Andrea Wirsbitzki. Ans Steuer dürfen bei der Damen-KG dann auch Männer: Hans-Josef Schmitz und Werner Schulzki werden die Prinzessin und ihr Gefolge chauffieren. Proklamation ist am 6. Januar 2023 in der Turnhalle der Wendelinusschule.