Sperrungen aufgehoben: Bombe in Köln-Rondorf entschärft

Bei Sondierungsarbeiten auf dem Werksgelände eines Unternehmens an der Harry-Kloepfer-Straße 1 in Köln-Rondorf ist am Donnerstagmorgen ein Metallgegenstand gefunden worden, der vom Kampfmittelbeseitigungsdienst als Bombenblindgänger aus dem 2. Weltkrieg identifiziert worden ist.

Wie die Stadt Köln mitteilte, ist die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder entschärft. Der Blindgänger wird nun vom Kampfmittelbeseitigungsdienst abtransportiert.



Der Evakuierungsbereich

Der Evakuierungsradius betrug 500 Meter und betraf sowohl Kölner und Hürther Stadtgebiet.

Straßen- und Bahnverkehr waren betroffen

Sämtliche Sperrungen wurden wieder aufgehoben.

Die Straße Am Eifeltor war von der Evakuierung betroffen sowie der Bahnverkehr. Der Bahnhof Hürth-Karlscheuren kann nun wieder angefahren werden. Der Luftraum ist wieder freigegeben.

Die Produktionsanlagen des betroffenen Unternehmens arbeiten mit erhöhtem Druck und hohen Temperaturen. Deshalb waren besondere Schutzmaßnahmen gegen Explosionen und Stofffreisetzungen vorgesehen. (hen)