Unfallverursacher flüchtig: Hoher Schaden nach Zusammenprall in Hürth

Hürth -

Bei einem Verkehrsunfall in Hürth mit hohem Sachschaden ist die Polizei auf der Suche nach dem Verursacher. Am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr hörten Anwohner in der Pastor-Redeker-Straße einen lauten Knall. Sie beobachteten einen Mann, der aus einem roten VW Lupo ausstieg und in Richtung Bachemer Straße/Feldweg davonlief.

Nach ersten Ermittlungen der Beamten stieß der Lupo-Fahrer frontal gegen ein geparktes Fahrzeug, das wiederum auf ein Firmen-Auto geschoben wurde. Der Sachschaden belauft sich auf eine fünfstellige Summe. Die Feuerwehr musste auslaufendes Betriebsmaterial beseitigen.

Der Flüchtige ist laut Zeugen circa 30 Jahre alt, zwischen 1,85 bis 1,90 Meter groß und von von schlanker Statur. Er hat wenig bis keine Haare und einen dunklen Vollbart. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine optisch zu große Jeans. Wer Angaben zu dem Unfall oder dem Flüchtigen machen kann, soll sich bei der Polizei unter 02233/52-0 melden. (red)