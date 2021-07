Vom Pechvogel zum Glückskind: Hürther Jugendspieler bekommt Foto mit HSV-Legende Seeler

Hürth/Malente -

Zuerst sah es so aus, als sei der 14-jährige David Rossmanith der Verlierer des Tages. Der C-Jugendspieler war mit seinen Vereinskameraden des FC Hürth eine Woche lang in der sagenumwobenen Sportschule Malente in Schleswig-Holstein in einem Fußballcamp.

Bekanntlich nutzte die deutsche Nationalelf die Sportschule wiederholt als Trainingslager, um sich auf die Weltmeisterschaften 1974 und 1990 vorzubereiten und wurde beide Male Fußball-Weltmeister. Höhepunkt des Camps sollte eine Begegnung mit dem Ehrenspielführer der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Uwe Seeler, sein.

„Nur weil der Fotograf zu faul war, seinen Blitz aufzubauen“

Darauf freute sich David natürlich schon sehr, als ihn unmittelbar vor dem Termin ein Fotograf bat, kurz sein Blitzlicht zu halten für ein anderes Foto in einem Nebenraum. Dadurch verpasste David das Foto seines Teams mit Uwe Seeler und war entsprechend sauer. „Nur weil der Fotograf zu faul war, seinen Blitz aufzubauen, habe ich den Höhepunkt des Camps und das Foto mit Uwe Seeler verpasst“, so David. Dies sagte er auch direkt seinem Jugendleiter Julius Küppers, der mit nach Malente gefahren war.

Kurzum schlug dieser vor, die „Legende“ Uwe Seeler direkt darauf anzusprechen und um ein nachträgliches Foto zu bitten. Dieser Bitte kam der 84-jährige Seeler sofort gerne und geduldig nach und so wurde David am Ende vom Pechvogel zum Glückskind und bekam doch noch sein Foto: nur er und Uwe Seeler ganz alleine.