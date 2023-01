Rhein-Erft-Kreis – Hier finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl zu den Wahlkreisen 91.

Wahlkreis 91 – Rhein-Erft-Kreis I

Wenn Sie in Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Frechen, Hürth, Kerpen oder Pulheim wohnen, zählen Ihre Stimmen im Wahlkreis 91.

Rhein-Erft: Fast alle Kommunen aus Wahlkreis 91 ausgezählt

22:10: Dr. Georg Kippels wird sein Direktmandat im Wahlkreis 91 Rhein-Erft I verteidigen, das ist sicher. Mittlerweile sind auch fast alle Kommunen des Wahlkreises 91 ausgezählt. Hier geht es zu den Einzelergebnissen aus Bedburg, Bergheim und Pulheim. In Frechen, Hürth und Kerpen fehlen nur noch wenige Stimmzettel.

Bundestagswahl im Rhein-Erft-Kreis: Elsdorf als erste Kommune im Kreis ausgezählt

21:00 Mit Elsdorf ist die erste Kommune im Rhein-Erft-Kreis ausgezählt. CDU-Direktkandidat Dr. Georg Kippels bekam dort 36,43 Prozent der Wählerstimmen. Bei den Zweitstimmen sicherte sich die CDU den höchsten Anteil der Stimmen (30,9 Prozent), gefolgt von der SPD (28,59 Prozent). Hier geht es zu den ausführlichen Resultaten aus Elsdorf.

Kampf um Direktmandat: Kippels setzt sich ab

20:40: So langsam kristalliesiert sich im Wahlkreis 91 ein Sieger im Kampf um das Direktmandat heraus. Dr. Georg Kippels (CDU) steht nach 230 (von 281) ausgezählten Bezirken bei 32,5 Prozent der Stimmen, sein Konkurrent Aaro Spielmanns von der SPD kommt aktuell auf rund 30,8 Prozent.

Grünen-Fraktionsvorsitzender Gillet: „Den Umständen entsprechend sind wir zufrieden“

20:30 Elmar Gillet, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rhein-Erft-Kreis, zu den Ergebnissen im Bund: „Den Umständen entsprechend sind wir zufrieden“, spielt Gillet auf die Fehler der Grünen in der Bundestagswahlkampagne an. Das gehe natürlich auch am Rhein-Erft-Kreis nicht vorbei.

FDP-Fraktionsvorsitzender Pohlmann: „Wir sind hochfreut“

20:25: Christian Pohlmann, Fraktionsvorsitzender FDP: „Wir sind hochfreut, dass wir das zweite Mal in Folge auf Bundesebene zweistellig sind.“ Stand jetzt liege man prozentual bei den Zweitstimmen im Rhein-Erft-Kreis sogar über dem Bundesschnitt. Jetzt beginne die Suche nach Mehrheiten, so Pohlmann. Inhaltliche Probleme mit den Grünen siehe er weniger. Man müsse nun Schnittmengen sondieren. „Wenn, dann gibt es eher ein atmosphärisches Problem.“

Kampf um Direktmandat: Kippels und Spielmanns fast gleichauf

20:15: Wer bekommt im Wahlkreis 91 das Direktmandat? Zur Zeit ist es auch hier ein ganz enger Kampf. Um 19:38 Uhr betrug der Abstand der beiden Kandidaten der Union (Dr. Georg Kippels) und der SPD (Aaron Spielmanns) nur 23 Stimmen.

„Wenn man bedenkt, dass wir vor Monaten noch bei 15 Prozen lagen, ist die Stimmung natürlich gut“, sagt SPD-Kreisfraktionschef Dierk Timm. Trotzdem sei die Anspannung groß, weil es zwischen Spielmanns und Kippels sehr knapp zugeht

Bei den Zweitstimmen ist das Ergebnis ebenfalls knapp. Dort liegt zur Zeit die SPD (28,00 %) knapp vor der CDU (27,71 %).

Grünen-Kandidat Warnecke zufrieden

19:25: Rüdiger Warnecke, Grüne: „Ich hab den Wählern ein Angebot gemacht, weil der CDU-Abgeordnete Georg Kippels für den Rhein-Erft-Kreis zu wenig gemacht hat und der andere zu jung ist.“ Mit seinen bisherigen ausgewählten knapp elf Prozent zeigt sich Warnecke aber ganz zufrieden. Gerade der Nordkreis sei für für Grünen schwierig.

Direktmandat in Rhein-Erft: Kippels knapp vor Spielmanns

19:15: Im Wahlkreis 91, Rhein-Erft-Kreis I bahnt sich ein enges Rennen um das Direktmandat für den Bundestag in Berlin an. Nach 62 Schnellmeldungen (von 281) liegt CDU-Kandidat Dr. Georg Kippels mit 32,7 Prozent vor dem SPD-Kandidaten Aaron Spielmanns (31,2 Prozent).

Aaron Spielmanns: „Ich konnte in diesem Wahlkampf nur gewinnen“

19:00 SPD-Direktkandidat Aaron Spielmanns aus Bedburg ist im Bergheimer Kreishaus und verfolgt die aktuellen Hochrechnungen und ersten Ergebnisse: „Ich konnte in diesem Wahlkampf nur gewinnen, entweder das Mandat oder Erfahrung“, sagt er nach der Verkündigung der ersten Prognosen.

Aaron Spielmanns (rechts) im Gespräch Copyright: Kreidler

Grüne, SPD und FDP verfolgen die Ergebnisse gemeinsam in ihren Fraktionsräumen im Kreishaus. Der CDU-Raum ist noch leer, auch Direktkandidat Georg Kippels ist noch nicht da.

81 Prozent Wahlbeteiligung in Pulheim

17:50: Auch in den einzelnen Kommunen des Rhein-Erft-Kreises ist die Wahlbeteiligung sehr hoch. Dies wurde aus dem Kreishaus bestätigt. Zwischen knapp 70 und mehr als 80 Prozent soll die Beteiligung in den zehn Kreisstädten betragen. Spitzenreiter ist demnach Pulheim mit einer Wahlbeteiligung von 81 Prozent.

Briefwahlbeteiligung im Kreis bei mehr als 40 Prozent

In diesem Jahr liegt die Zahl derer, die die Briefwahlunterlagen beantragt haben, kreisweit bei rund 42 Prozent. „Im Vergleich zur Wahl 2017 ist ein klarer Anstieg der Briefwähler zu verzeichnen“, sagt etwa Ulrich Sturm, Pressesprecher der Stadt Elsdorf. Mehr Informationen gibt es hier.

Kerpen: Bis jetzt Wahlbeteiligung von 69 Prozent

16:35: Im Kerpener Rathaus werden aktuell die Stimmen der Briefwahl ausgezählt. Michael Esser, Leiter des Wahlamts bestätigte bislang eine Wahlbeteiligung von 69 Prozent, was „für diese Urhzeit schon sehr hoch“ sei.

Das Kreishaus in Bergheim Copyright: Kreidler

Georg Kippels gibt Stimme ab

15:30: Dr. Georg Kippels, Direktkandidat der CDU in Wahlkreis 91 (Rhein-Erft I) hat seine Stimme am Wahlsonntag abgegeben.

Kerpener ist seit 75 Jahren SPD-Mitglied

15:15: Hubert Halver aus Kerpen gehört seit 75 Jahren der SPD an und ist damit deutschlandweit einer der „dienstältesten“ Parteimitglieder. Schon sein Großvater hatte 1904 den SPD-Ortsverein Kerpen mitgegründet. Auch sein Vater gehörte der SPD an. Als Soldat musste Halver in den Zweiten Weltkrieg ziehen. Gerade aus der Kriegsgefangenschaft entlassen, war Hubert Halver in Kerpen einer der Männer und Frauen der ersten Stunde des demokratischen Neubeginns. Hier geht es zum ausführlichen Artikel.

Wahlkreis 92 – Rhein-Erft-Kreis II

Wenn Sie in Brühl, Erftstadt oder Wesseling wohnen, zählen Ihre Stimmen im Wahlkreis 92.

Mehr Informationen zu den Wahlkreisen

Der Rhein-Erft-Kreis-Kreis ist zur Bundestagswahl am 26. September 2021 in zwei Wahlkreise unterteilt – Wahlkreis 91 und Wahlkreis 92. Im Wahlkreis 91 gibt es laut Kreisverwaltung 250.257 Wahlberechtigte, davon sind 12.237 Erstwähler. In den drei Rhein-Erft-Kommunen des Wahlkreis 92 (Brühl, Erftstadt und Wesseling) sind 96.976 Wahlberechtigte registriert, davon sind 4748 Erstwähler.

Wie kann ich im Rhein-Erft-Kreis wählen?

Sie dürfen wählen, wenn Sie am Wahltag 18 Jahre alt sind, Deutsche oder Deutscher sind und mindestens seit dem 26. Juni in Deutschland wohnen oder sich sonst gewöhnlich im Wahlgebiet aufhalten.

Per Post erhalten Sie eine Wahlbenachrichtigung und Briefwahlunterlagen, um an der Wahl teilnehmen zu können. Sie können per Briefwahl oder in einem Wahllokal abstimmen. Briefwahl können Sie bis zum 24. September 2021 um 18 Uhr beantragen.

Auch wenn Sie keine Unterlagen erhalten sollten, können Sie in jedem Fall an der Wahl teilnehmen, wenn sie die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen.

Mit der Wahlbenachrichtigung können Sie in jedem Wahllokal in Ihrer Gemeinde abstimmen – nicht nur in dem Wahllokal, dass in den zugesandten Unterlagen genannt ist.

Wen kann ich im Rhein-Erft-Kreis direkt wählen?

Im Wahlkreis 91 – Rhein-Erft-Kreis I treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Im Wahlkreis 91 hat Georg Kippels (CDU) 2017 den Wahlkreis direkt gewonnen. Als sein Herausforderer stehen dieses Mal Aaron Spielmanns (SPD), Rüdiger Warnecke (Grüne), Stefan Westerschulze (FDP), Şirin Seitz (Linke), Ulrich Wokulat (Freie Wähler), Kristian Katzmarek (Piraten), Helene Susojev (LIEBE), Eugen Schmidt (AfD) und Patrik Müller (dieBasis) bereit.

Im Wahlkreis 92 holte Detlef Seif (CDU) 2017 das Direktmandat. Seine Herausforderer sind Dagmar Andres (SPD), Marion Sand (Grüne), Stefan Söhngen (Linke), Stefano Tuchscherer (Piraten) und Rüdiger Lucassen (AfD). Markus Herbrand (FDP), der bei der vorigen Wahl über die Liste in den Bundestag eingezogen ist, versucht sein Glück ebenfalls als Direktkandidat. Ebenfalls treten Jörg Esser (Freie Wähler), Paulo Michael Jesus Pinto (dieBasis) und Jan-Luis Wolter (Die Partei) an.

Wer die meisten Erststimmen der Wähler erhält, wird den Wahlkreis im Bundestag vertreten.

Welche Partei kann ich im Rhein-Erft-Kreis wählen?

Mit der Zweistimme wählen sie eine Partei und bestimmen damit deren Bedeutung im Bundestag mit. 40 verschiedene Parteien stehen zur Wahl.