Kandidaten und Briefwahl: Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Rhein-Erft wissen müssen

Rhein-Erft-Kreis -

Am 26. September haben die Bürgerinnen und Bürger wieder die Wahl. Mit zwei Kreuzen auf dem Wahlzettel dürfen auch die Menschen im Rhein-Erft-Kreis mitbestimmen, wer im neuen Bundestag sitzen wird. Mit der Erststimme gilt es für die Wählerinnen und Wähler, in den beiden Wahlkreisen die Abgeordneten zu bestimmen, die per einfacher Mehrheit direkt in den Bundestag einziehen dürfen.

Die meisten Kandidaten sind schon bekannt. In den Wahlkreisen 91 (Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Frechen, Hürth, Kerpen und Pulheim) und 92 (Brühl, Erftstadt, Wesseling und der gesamte Kreis Euskirchen) haben die meisten Parteien ihre Kandidaten bereits aufgestellt. In beiden Wahlkreisen wollen die beiden CDU-Bundestagsabgeordneten Georg Kippels und Detlef Seif ihre Direktmandate verteidigen.

Rhein-Erft: Bei der Kreisverwaltung sind noch nicht alle Wahlvorschläge eingegangen

Im Wahlkreis 91 stehen als Kippels’ Herausforderer Aaron Spielmanns (SPD), Rüdiger Warnecke (Grüne), Stefan Westerschulze (FDP), Şirin Seitz (Linke), Ulrich Wokulat aus Leverkusen (Freie Wähler), Kristian Katzmarek (Piraten) und Eugen Schmidt (AfD) bereit. Im Wahlkreis 92 sieht sich Seif den Kandidaten Dagmar Andres (SPD), Marion Sand (Grüne), Stefan Söhngen (Linke), Stefano Tuchscherer (Piraten) und Rüdiger Lucassen (AfD) gegenüber. FDP-Kandidat Markus Herbrand, der bei der vorigen Wahl über die Liste in den Bundestag eingezogen ist, versucht sein Glück ebenfalls als Direktkandidat.

Bei der Kreisverwaltung sind allerdings noch nicht alle Wahlvorschläge eingegangen, erwartet werden auch Kandidaturen von der Europäischen Partei Liebe, von Volt, der Basis und von mindestens einem Einzelbewerber.

Wann beginnt die Briefwahl im Rhein-Erft-Kreis?

Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, seit wenigstens drei Monaten in Deutschland leben und nicht von der Wahl ausgeschlossen sind. Im Wahlkreis 91 gibt es laut Kreisverwaltung 250.257 Wahlberechtigte, davon sind 12.237 Erstwähler. In den drei Rhein-Erft-Kommunen des Wahlkreis 92 (Brühl, Erftstadt und Wesseling) sind 96.976 Wahlberechtigte registriert, davon sind 4748 Erstwähler.

Mit der Briefwahl könnte es voraussichtlich Mitte August schon losgehen. Liegen die Stimmzettel vor, kann die Verarbeitung und Versendung der Briefwahlunterlagen beginnen und auch im Wahlbüro vor Ort gewählt werden. „Die ersten Stimmzettellieferungen an die Kommunen werden voraussichtlich am 13. August erwartet“, teilt die Kreisverwaltung mit.