Kerpen – Gleich zweimal musste am Sonntagnachmittag die Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen ausrücken. Zunächst brannte in der Straße Heidefließ eine Gartenlaube. Das Feuer war aus und der Einsatz gerade beendet, als in Kerpen Sindorf in der Straße Am Gewerbehof die Fritteuse eines Imbissladens in Flammen aufging.

So fuhren die haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleute unter der Leitung von Stefan Klenner direkt weiter nach Kerpen-Sindorf, um auch dort das Feuer zu löschen. Wie Klenner erklärte habe man den Brand auf die Fritteuse begrenzen können. Mit insgesamt 72 Feuerwehrleuten war er vor Ort. (mkl)