65 Millionen investiert: Elektromotorenhersteller WEG hat in Kerpen nun mehr Platz

Kerpen -

Die Vorbereitungen für den Umzug des brasilianischen Elektromotorenherstellers WEG innerhalb des Gewerbegebietes Türnich laufen auf Hochtouren. Das Unternehmen zieht von der Geigerstraße 7 in neu errichtete Gebäude an der Röntgenstraße 36-38. Rund 65 Millionen Euro sind dort in das neue „European Express Customization Center“ investiert worden. Dort wird auch der Deutschlandsitz des weltweit tätigen Konzerns sein.