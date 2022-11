Kerpen – Am Autobahnkreuz Kerpen müssen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Fahrbahnschäden repariert werden. Die Arbeiten beginnen am Donnerstagabend (20. Januar) um 20 Uhr und dauern bis Freitagmorgen, 5 Uhr, an, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

In diesem Zeitraum ist es nicht möglich, am Kreuz Kerpen von der A 4 aus direkt auf die A 61 in Richtung Koblenz zu fahren.

Es werde jedoch eine Umleitung über alternative Verbindungen mit roten Punkten ausgeschildert. (at)