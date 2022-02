Fenster eingeschlagen: Unbekannte brechen in Kerpener Autowerkstatt ein

Kerpen-Türnich -

Unbekannte sind in einer Autowerkstatt in Kerpen-Türnich eingebrochen. Sie entwendeten aus den Geschäftsräumen des Betriebes mehrere Apple Geräte, Bargeld und die Kasse, teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit.

Ein Mitarbeiter hatte am Dienstagmorgen ein eingeschlagenes Fenster bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Der Einbruch habe sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ereignet, so die Polizei.

Die Autowerkstatt liegt im Industriegebiet in der Alfred-Nobel-Straße, angrenzend an andere Firmengebäude. Zu den Tätern und zu der Flucht sei bislang nichts bekannt, die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Sie werden gebeten sich telefonisch unter 02233-52-0 oder per E-Mail zu melden. (red)