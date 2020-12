Feuer am Hambacher Forst: Aktivisten gehen von einem Anschlag auf die Mahnwache aus

Kerpen-Buir -

Für viele Hambi-Aktivisten und deren Unterstützer ist klar, dass es sich um einen Brandanschlag handelt. Doch bislang steht laut Polizei Aachen noch nicht fest, warum die Mahnwache für den Erhalt des Hambacher Forsts direkt an der Landesstraße 257 zwischen Buir und Morschenich am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages abbrannte.

Um 4.40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über das in Flammen stehende Zelt der Mahnwache informiert. Ein Aktivist, der sich dort in einem Wohnwagen aufgehalten hatte, hatte Alarm geschlagen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Zelt der Mahnwache und Teile der Möblierung brannten nieder. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Hambacher Forst: Im Internet tauchen Bilder von „Molotowcocktails“ auf

Im Internet tauchten schon Fotos von Bierflaschen auf, die zu „Molotowcocktails“ umgebaut wurden und an der Brandstelle gefunden worden sein sollen. Diese, so heißt es, hätten den Brand ausgelöst. Die Polizei will sich da noch nicht festlegen. „Die Brandursache ist noch unklar“, hieß es am Montag. Inwieweit am Brandort aufgefundene Behältnisse im Zusammenhang mit dem Feuer stehen könnten, sei nun Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Umständen des Brandes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0241/9577-35301 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/9577-34210 zu melden.

Die Mahnwache steht schon seit mehr als zwei Jahren. Sie ist eine nach dem Versammlungsrecht genehmigte Art Dauerdemonstration. Kritiker der Aktivistenszene rund um den Wald hatten gefordert, die Genehmigung aufzuheben.

Die Initiative Buirer für Buir dagegen hat die Mahnwache zwar nicht selbst betrieben, aber zeitweise unterstützt. Sie wirbt nun um Spenden, um zumindest die Entsorgung der Brandreste bezahlen zu können. Offen ist, ob die Mahnwache neu aufgebaut wird.