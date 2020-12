Flucht vor der Polizei: Gruppe feiert illegale Weihnachtsparty in Kerpener Grillhütte

Kerpen -

In Kerpen musste die Polizei an Heiligabend eine illegale Party auflösen. Ein Anrufer hatte gegen 23.15 Uhr von einer lautstarken Feier an einer Grillhütte an der Triftstraße berichtet. Als die beiden Streifenwagen dort eintrafen, suchte laut Polizeiangaben eine fünfköpfige Gruppe das Weite und lief in den Wald, während zwei weitere Personen von den Beamten an der Flucht gehindert wurden.

In der Grillhütte fanden die Polizisten diverse alkoholische Getränke sowie eine Musikanlage. Letztlich konnten die Personalien aller Beteiligten ermittelt werden. Die sieben Männer und Frauen im Alter von 18 bis 27 Jahren erhielten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. (wok)