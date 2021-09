Im Kerpener Umsiedlungsort: Kardinal Woelki weiht Kapelle in Manheim-neu

Während im Umsiedlungsort Manheim-neu die Einweihung der neuen Kapelle gefeiert wird, ist weiterhin unklar, was mit der ehemaligen Kirche St. Albanus und Leonhardus in Manheim-alt passiert. Eigentlich war geplant, das dortige Gotteshaus wie das ganze Dorf abzureißen. Doch im Zuge der Kohleproteste rückte dann auch die rund 120 Jahre alte, neugotische Backsteinkirche in den Fokus, die an einer Stelle steht, an der vorher schon eine andere Kirche gestanden hatte. Erst forderten Kohlekritiker, das Gebäude zu erhalten, dann schlossen sich etwa auch der Kerpener Heimatverein und schließlich der Stadtrat dieser Forderung an. Das Gebäude ist bereits im Jahre 2019 entwidmet worden und steht seitdem leer. Die Kirchenfenster und andere Teile wurden ausgebaut.

Ob die Kirche stehen bleibt, hängt auch davon ab, wieweit der Ort Manheim-alt noch abgebaggert werden soll. Zudem müsste geklärt werden, wer für die Unterhaltung aufkommt und wie das Gebäude genutzt werden könnte, möglicherweise für kulturelle Veranstaltungen oder als Museum und Erinnerungsort für die Auseinandersetzungen rund um den Tagebau. (wm)