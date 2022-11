Kerpen – Eine Fußgängerin ist am Dienstagmorgen in Kerpen schwer verletzt worden. Die 77-Jährige war laut Polizei gegen 8 Uhr in Sindorf an der Kreuzung Kampstraße/Zum Mühlenfeld unterwegs und überquerte die Straße. Zur selben Zeit bog ein Autofahrer von der Kampstraße nach links in die Straße Zum Mühlenfeld ab.

Dabei übersah der 33 Jahre alte Autofahrer die Frau offenbar. Er erfasste sie mit seinem Wagen. Die 77-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzte und musste vor Ort von einem Notarzt behandelt werden. Wenig später brachte sie ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Straßenabschnitt nur eingeschränkt befahrbar. (ve)