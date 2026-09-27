Annika Effertz hat eine weitere Hürde genommen, um bei der Landtagswahl im April 2027 in den Düsseldorfer Landtag einzuziehen. Beim Grünen-Bezirksrat ist die Juristin aus Kerpen am Samstag (26. September) in Köln auf Platz 5 im Bezirk Mittelrhein für die Landesliste gewählt worden. Sie erhielt 91 Prozent der Stimmen.

Vor zwei Wochen war Effertz von ihren Parteifreunden als Kandidatin für einen der drei Wahlkreise im Rhein-Erft-Kreis gewählt worden. Bereits im Juli hatte sie sich intern bei der Nominierung als Direktkandidatin im zweiten Wahldurchgang mit 64 Stimmen gegen Astrid Dahmen-Fries aus Bergheim (29) und Verena-Leonie Müller aus Erftstadt (27) durchgesetzt.

Listenplatz für Effertz entscheidet sich Mitte November in Essen

Nach aktuellem Stand der Umfrageergebnisse dürfte Annika Effertz sehr gute Aussichten haben, über den Listenplatz in den Landtag einzuziehen. Umfragen sehen die Grünen bei rund 18 Prozent der Stimmen. Die Landesliste für die Landtagswahl 2027 wird vom 13. bis 15. November auf einer Landesdelegiertenkonferenz (LDK) in Essen offiziell aufgestellt.

Der Listenplatz ist für die Fraktionsvorsitzende im Kerpener Stadtrat insofern wichtig, da weitgehend ausgeschlossen werden kann, dass sie in ihrem Wahlkreis die meisten Stimmen holen wird. In der jüngeren Vergangenheit gingen alle drei Wahlkreise an die CDU-Kandidatinnen und -Kandidaten.

Derzeit sind die Grünen aus dem Rhein-Erft-Kreis mit Antje Grothus aus Kerpen im Landtag vertreten. Sie hatte vor einigen Monaten angekündigt, sie werde sich aus gesundheitlichen Gründen nach der Wahl 2027 aus der Landespolitik zurückziehen. Anja von Marenholtz (Pulheim) hatte ihr Mandat unlängst zurückgegeben. Sie wolle sich als Schatzmeisterin voll auf den Wahlkampf ihrer Partei konzentrieren.