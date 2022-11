Die Kerpener SPD will über die Grünphasen-Schaltungen mehrerer Fußgängerampeln in Horrem beraten. (Symbolbild)

Kerpen-Horrem – Die SPD-Fraktion will in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Verkehr über die Grünphasen-Schaltungen mehrerer Fußgängerampeln an der Hauptstraße in Horrem beraten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Besserer Schutz für Radfahrer Anzeige Erftstraße zwischen Horrem und Sindorf wird saniert von Ralph Jansen

Maskenkontrollen am Horremer Bahnhof Anzeige Ausgerechnet ein Busfahrer sorgt für Ärger von Ralph Jansen

Der Ausschuss sollte die Verwaltung beauftragen, mit dem Landesbetrieb Straße Gespräche mit dem Ziel zu führen, die Schaltungen der Ampelanlagen so zu verlängern, dass diese problemlos auch für Ältere, Gehbehinderte und Mütter mit Kindern ausreichten, um gefahrlos die Straße überqueren zu können. (taf)