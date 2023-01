Kerpen – Zwei Männer haben mehrere Parfümpakete aus einem Drogeriemarkt gestohlen.



Zwei Frauen fiel am Mittwoch gegen 15.45 Uhr vor dem Eingang des Markts an der Kerpener Straße ein nervös wirkender Mann auf. Wie die Polizei mitteilt, sei ein weiterer Mann mit einem Einkaufskorb voller Parfümpakete aus dem Geschäft gelaufen. Beide Männer seien dann in Richtung Sindorfer Bahnhof geflüchtet.



Die Zeuginnen informierten die Geschäftsleitung, die die Polizei rief. Der Wert des gestohlenen Parfüms werde auf mehr als 1000 Euro geschätzt. Der Verdächtige vor dem Geschäft habe leichten Bartwuchs gehabt und einen auffälligen grün-karierten Schal getragen. Hinweise an die Polizei unter 02233/520. (at)