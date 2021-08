Kerpen-Manheim: Täter stehlen Minibagger und Rüttelplatte von Baustellengelände

Kerpen-Manheim -

Ein neuwertiger Minibagger und eine Rüttelplatte wurden zwischen Freitag und Montag von dem Gelände einer Baustelle am Forster Weg in Manheim gestohlen. Mitarbeiter der Baufirma aus Essen entdeckten die Maschinen später jedoch auf einem Grundstück in Buir wieder.

Die Polizei traf dort ein Ehepaar an. Der 44-jährige Mann habe vergeblich versucht, die Baumaschinen mit Holzzaun-Elementen zu verbergen. Laut Polizei verweigerte das Paar die Aussage. Der polizeibekannte Mann muss sich nun wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl vor Gericht verantworten. (ant)