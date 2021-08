Kerpen-Sindorf: Pizzataxi landet auf dem Dach – Fahrer schwer verletzt

Kerpen-Sindorf -

Schwer verletzt wurde der 19-jährige Fahrer eines Pizzataxis am Montag gegen 14 Uhr bei einem Unfall auf der Heppendorfer Straße. Laut Polizei kam er vermutlich von der Straße ab, als er mit einem Bremsmanöver einem Tier ausweichen wollte.

Der 19-Jährige, der in Richtung der Straße Am Wasserwerk unterwegs war, kam hinter dem Kreisel an der Straße Am Keuschenend mit seinem Kleinwagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto touchierte einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.



Eine Zeugin leistete Erste Hilfe, bevor der 19-jährige Fahranfänger von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Straße war an der Unfallstelle in beide Richtungen bis 16.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. (ant)