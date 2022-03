Mit Bildern einer Überwachungskamera: Polizei fahndet nach Kerpener Tankstellenräuber

Kerpen -

Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem Mann, der am 2. November vergangenen Jahres eine Tankstelle an der Dürener Straße in Kerpen-Bergerhausen überfallen haben soll.

Fahndungsbild nach Kerpener Tankstellenräuber. Polizei Rhein-Erft Foto:

Er soll an dem Tag gegen 5.45 Uhr die Kassiererin der Tankstelle mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld aus dem Tankstellentresor gefordert haben. Während des Überfalls fiel ihm sein Mobiltelefon mit einer braunen, aufklappbaren Lederhülle aus der Tasche. Außen an der Hülle war breites, silbernes Klebeband aufgebracht. Der Mann floh nach dem Überfall mit seiner Beute über die Dürener Straße in Richtung Burg Bergerhausen.

Die Polizei beschreibt den Mann als 1,75 bis 1,85 Meter groß und stämmig. Er war schwarz gekleidet und trug schwarze Asics-Turnschuhe sowie weiß Handschuhe. Auf seinem linken Hosenbein war etwas in Grün aufgedruckt. Die Polizei bittet um Hinweise an 02233/520 oder per E-Mail. Weitere Bilder sind auch hier zu sehen. (nip)