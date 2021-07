Richtfest in Türnich: Sanitärfachhändler Stiller bekommt zwei große Logistikgebäude

Kerpen -

Im Türnicher Gewerbegebiet wurde nun das Richtfest für einen weiteren großen Logistikkomplex gefeiert. Das Unternehmen Alcaro Invest, ein Tochterunternehmen der Osmab-Unternehmensgruppe, errichtet an der Heisenbergstraße 19 unter der Bezeichnung „Log Plaza Kerpen 7“ zwei Gebäude mit 13.000 Quadratmeter Nutzfläche. Dort soll die Gottfried Stiller GmbH ab Dezember einziehen. Das mittelständische Sanitärfachhandelsunternehmen hat für das komplette Objekt bereits langfristige Mietverträge unterzeichnet.



„Trotz der coronabedingten Engpässe auf dem Rohstoffmarkt für das Baugewerbe war der Baufortschritt seit Januar reibungslos“, berichtete Alcaro-Geschäftsführer Anton Mertens zufrieden. „Alle Zwischentermine für den Rohbau konnten gehalten werden.“ Dem Projektablauf sei auch zugute gekommen, dass außerplanmäßig große Baumateriallieferungen auf einem Nachbargrundstück in Kerpen, das ebenfalls der Unternehmensgruppe Osmab gehört, zwischengelagert werden konnten.

Bis zu 250 Mitarbeiterinnen: Stiller will in Kerpen wachsen



Das Unternehmen Stiller will die neuen Räumen für weiteres Wachstum nutzen. „Neben der Modernisierung unserer Logistikprozesse werden wir ebenfalls unsere kaufmännischen Mitarbeiter im Neubau ansiedeln. Hierfür haben wir Alcaro zusätzlich mit umfassenden Innenausbauten wie vollständig klimatisierte Büros, sowie mit speziellen Pkw- und Containeranlagen beauftragt,“ berichtete Harald Hotop, Mitglied der Stiller-Geschäftsleitung. Wichtig sei die nachhaltige Ausrichtung des neuen Gebäudes, welches etwa über Solaranlagen verfüge. Mittelfristig könne das Unternehmen am neuen Standort bis zu 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen.

Die Gottfried Stiller GmbH liefert von Türnich aus ein umfangreiches Sortiment in den Segmenten Bad, Heizung und Küche an ihre Zweigstellen – die Megabad-Stores – in Bochum und Köln sowie für die Kunden ihres Online-Shop aus.

Alcaro ist bei der Kerpener Stadtverwaltung ein willkommener Investor, der in der Stadt schon mehrere Projekte realisiert hat. „Bis heute ist es Alcaro damit gelungen, mehr als 115.000 Quadratmeter flexibel nutzbare Logistik- und Büroflächen auf 210.000 Quadratmeter Grundstücksflächen zu errichten“, lobte der stellvertretende Bürgermeister Addy Muckes das Unternehmen. So konnten namhafte Firmen mit 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kerpen angesiedelt werden. Besonders freue ihn, dass Gottfried Stiller, ein jahrzehntelang in Kerpen ansässiges Unternehmen, nun im Log Plaza 7 expandieren könne.