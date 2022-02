Steakhouse und LED-Beleuchtung: Viele Neuerungen für die Racketarena in Kerpen geplant

Kerpen -

Vier Sportarten – Tennis, Badminton, Squash und Tischtennis – können in der Racket-Arena Rhein-Erft, Am Hubertusbusch, betrieben werden. Zahlreiche Sportveranstaltungen finden dort statt.

Doch der früheren Tennishalle fehlt ein attraktives gastronomisches Angebot. Das soll sich ab März ändern, wenn dort Selcuk Sen seine „Chiaia-Bar“ eröffnet, die auch ein Restaurant ist. Sen, der im Kartcenter Sindorf schon ein „American Steakhouse“ betreibt, will in der Racket-Arena bevorzugt neapolitanische Küche mit hausgemachten Nudeln anbieten. Auch Kaffee aus eigener Rösterei soll ausgeschenkt werden. „Das wird ein Gaumenschmaus“, verspricht er.

Kerpen: Neue Außenterrasse wird angebaut

Clou des Bar&Restaurant-Betriebs soll die Außenterrasse werden, die nun an der Vorderseite der Racket-Arena angebaut wird und mit der die bisherige Terrasse um rund 100 Quadratmeter vergrößert wird. Da die neue Terrasse nach Süden ausgerichtet ist, könne man dort schön sitzen und den Ausblick genießen, kündigen die Geschäftsführer der Racket-Arena, Christian Mauritz und Gerd Schorn, an.

Die beiden haben die frühere 10.000 Quadratmeter große Tennishalle erworben und bauen sie seit dem Sommer 2019 konsequent zu einer modernen Sportstätte um: So gibt es bereits einen neuen Bodenbelag für die Tennisplätze, eine Heizung mit moderner Brennwerttechnik, eine umweltfreundliche LED-Beleuchtung und Solar-Anlagen auf dem Dach. „Der Zugang ist komplett automatisiert.“ So können sich Interessenten ihre Sport- und Trainingsplätze per Internet reservieren und zugänglich machen.

Geplant sind große Wettkämpfe: So finden im Februar ein internationales ITF-Turnier für Tennisspieler über 30 Jahren und im April ein Bundesliga-Turnier im Racketlon, einer Art Vierkampf, statt.