Verdacht auf Drogenkonsum: Fahrer überschlägt sich in Kerpen mit Auto

Kerpen-Blatzheim -

Nur leicht verletzt wurde der Fahrer eines Pkw, als sein Wagen von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Doch der 38-Jährige muss sich nun verantworten, weil vermutet wird, dass er Betäubungsmittel genommen hatte.



Wie die Pressestelle der Polizei Rhein-Erft mitteilte, ist der 38-Jährige mit seinem Wagen um 13.35 Uhr auf der Bundesstraße 264n vom Kieswerk in Richtung der Kreisstraße 17 gefahren und dann ersten Erkenntnissen zufolge nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.



Der Mann habe noch versucht, nach links gegenzulenken, sei jedoch gegen die Leitplanke gestoßen. Der Wagen überschlug sich. Nach Auskunft der Polizei setzte der Fahrer selbst den Notruf ab.

Er sei in Begleitung der Polizei in ein Krankenhaus gebracht worden. Da es Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln gebe, habe ein Arzt dem Mann eine Blutprobe entnommen. (at)