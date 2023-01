Kerpen – Ein 37-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch ein vier Jahre altes Kleinkind angefahren und leicht verletzt.



Der Autofahrer war auf der Stiftsstraße in Richtung Langenich unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, soll der Junge laut Aussage des Autofahrers plötzlich von links auf die Straße gelaufen sein, so dass der 37-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr habe verhindern können. Das Kind kam vorsorglich in ein Krankenhaus. (at)