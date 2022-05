Wegen Bauarbeiten: Erhebliche Verkehrseinschränkungen rund um Kerpen

Kerpen -

Ab kommender Woche müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer in und um Kerpen auf Verkehrseinschränkungen einstellen.



Wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW mitteilt, ist zwischen Freitag, 6. Mai, und Montag, 9. Mai, der Kreisverkehr zwischen Kerpen und Erftstadt-Gymnich komplett gesperrt. An der Anschlusstelle Türnich auf der A 61 kommt es zu Teilsperrungen.



Landesstraße zwischen Kerpen und Gymnich wird saniert

Grund dafür ist die Sanierung der Landesstraße 162 zwischen Kerpen und Gymnich, die in mehreren Bauabschnitten erfolgt. So wird während der Sperrungen die Fahrbahn des Kreisels an der B 264 und der L 162 erneuert. Außerdem bekomme der Kreisverkehr eine Betoneinfassung. Während der Vollsperrung können keine der Zufahrten zum Kreisverkehr genutzt werden.



Auf der B264 trägt Straßen NRW in dieser Zeit vom Freitag, 6 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, zudem auf rund 200 Metern eine neue Asphaltdecke auf. Die Anschlussstelle Kerpen-Türnich zur A61 ist ebenfalls von den Bauarbeiten betroffen. So wird in Richtung Koblenz die Ausfahrt Kerpen-Süd auf die B264 gesperrt. Der Verkehr wird dann auf die L496 in Richtung Türnich geleitet. In Richtung Venlo ist die Ausfahrt von der Autobahn in Richtung Kerpen ebenfalls nicht möglich. Auch hier kann der Verkehr nur die Abfahrt zur L496 nach Türnich nutzen.



Der Verkehr auf der B264 in Richtung der Autobahn 61 wird zwischen Golzheim/Blatzheim und Kerpen über die B 477 Richtung Nörvenich, über die L 495 Richtung Gymnich und die L 163 über Brüggen und Türnich umgeleitet. Kerpen-Mitte erreichen Autofahrer von der B264 aus über die Kreisstraße 17 durch Manheim-Neu und die L 122 über Mödrath. Wer von der A 61 nach Kerpen will, kann am Kreuz Kerpen auf die A 4 in Richtung Aachen wechseln und Kerpen über die Anschlussstelle Kerpen und die Erfttalstraße erreichen. Gymnich ist während der Bauarbeiten über die Anschlussstelle Gymnich von der A 61 aus und über die Landesstraßen 495 und 162 erreichbar. (at)