Zentrenmanagement: So will die Stadt Kerpen die Stadtteile und Innenstadt aufwerten

Kerpen/Kerpen-Horrem -

Den Leerständen in der Innenstadt entgegenwirken und städtische Zentren aufwerten: Das sind zwei Kernziele des von der Stadt Kerpen in Auftrag gegebenen Zentrenmanagements. Damit sollen zunächst vor allem die Stadtzentren Kerpen und Horrem attraktiver gemacht werden, auch Bürgerinnen und Bürger sollen maßgeblich an der Gestaltung beteiligt werden.