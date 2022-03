Konzerte, Garagentrödel und Kindertheater: Tipps für das Wochenende in Rhein-Erft

Rhein-Erft-Kreis -

Auch an diesem Wochenende hat der Rhein-Erft-Kreis wieder einiges zu bieten. Wer Lust hat, für kleines Geld ein paar neue Deko- oder Kleidungsstücke zu kaufen, ist im Pulheimer Garagentrödel willkommen. Kinder sind ins Brühler Kindertheater eingeladen. Zudem gibt es eine Menge Musikalisches auf die Ohren.

Brühl: Ein Fest vor dem Abriss

Freitag, 25. März

Zum Abschied von der Brücke über die Gleise lädt die Bürgergemeinschaft Brühl-Vochem zu einem Bürgerfest ein. „Diese Brücke ist ein Urgestein in Vochem“, sagt Vorsitzender Karl Matheis. Die Überquerung sei immer die schnellste Verbindung zwischen Ober- und Unterdorf gewesen, eine wichtige Route zur Kirche St. Matthäus, zum Friedhof und zur Grundschule.

Wann: 16 bis 19 Uhr

Wo: Brückenstraße, 50321 Brühl-Vochem

Kerpen: Theateraufführung „Zitronen Zitronen Zitronen“



Freitag, 25. März

Am Freitag führt das Junge Theater Leverkusen das Stück „Zitronen Zitronen Zitronen“ auf. Darin geht es um das stetig ansteigende Kommunikationsaufkommen der Menschen, besonders vorangetrieben durch Internet, TV, Radio und Handy. Die Schauspielerinnen und Schauspieler setzen sich mit der Frage auseinander, was wäre, wenn ein Gesetz in Zukunft die Kommunikation auf 140 Wörter pro Tag und Mensch begrenzen würde. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Wann: 20 Uhr

Wo: Erfthalle, Rosentalstraße 10, 50169 Kerpen-Türnich

Ausstellung von Jutta Wessel in Brühl

Samstag, 26. März bis Sonntag, 29. Mai

Die aus Brühl stammende Künstlerin Jutta Wessel beschäftigt sich seit mehr als drei Jahrzehnten mit gegenständlicher Malerei. Seit Anfang der 1990er-Jahre ist sie ausschließlich als freischaffende Künstlerin tätig. Ihre Arbeit reicht von Landschafts- und Reisemalerei über die Umsetzung von lichtintensiven Interieurs bis zur Erfassung großformatiger Motive. Ein wesentlicher Aspekt ist auch die Industriemalerei. Bei der Vernissage am Samstag, 26. März, 17 Uhr, sorgt Konzertpianistin Gabriella Brezoczki für musikalische Begleitung. Am Sonntag, 8. Mai, 15 Uhr, wird die Ausstellung anlässlich des Muttertags erneut von Musik und Lyrik begleitet. Zu sehen sind die Bilder immer samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 29. Mai, 15 Uhr, spielt anlässlich der Finissage erneut die Konzertpianistin Gabriella Brezoczki im Brüneo.

Wann: Vernissage am Samstag, 17 Uhr

Wo: Co-Workingspace Brüneo, Marie-Curie-Straße 3, 50321 Brühl-Ost

Kerpen: Benefizkonzert der Musikschule La Musica



Samstag, 26. März



Die Bigband der Musikschule „La Musica“, zuvor die Bigband der Willy-Brandt-Gesamtschule, gibt am Samstag, 26. März, ein Konzert zu Gunsten der Ukraine. Ganz nach dem Motto „Musik verbindet“ spielt die Band Klassiker wie „Superstition“ von Stevie Wonder, aber auch rockige Stücke und Kulthits wie Adeles „Skyfall“. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.



Wann: 18.30 Uhr

Wo: Willy-Brandt-Gesamtschule, Bruchhöhe 27, 50170 Kerpen

Pulheim-Brauweiler: Klavierduo-Konzert

Samstag, 26. März

Mit einem Klavierabend eröffnen die Schwestern Anna und Ines Walachowski im Kaisersaal das Konzertprogramm des Freundeskreises Abtei Brauweiler. Die Pianistinnen kombinieren Beethovens acht Variationen über ein Thema des Grafen von Waldstein mit Kompositionen der Romantik und des Impressionismus. Tickets kosten 17 Euro. Sie sind unter anderem bei KölnTicket (0221/2801) erhältlich.

Wann: 20 Uhr

Wo: Kaisersaal, Ehrenfriedstraße 19, 50259 Pulheim

Bergheim: Frühlingsmarkt auf Schloss Paffendorf



Samstag und Sonntag, 26./27. März



Der Veranstalter Ewiando aus Königswinter lädt für Samstag und Sonntag, 26. und 27. März, zum sechsten Frühlingsmarkt auf Schloss Paffendorf ein.



Mehr als 100 Aussteller werden auf dem Markt ihre Produkte präsentieren. Von Pflanzen und Gartenmöbeln über Leckereien und Deko bis hin zu Schmuck und Mode. Um die kulinarische Versorgung kümmern sich die Brasserie des Schlosses, diverse Winzer und andere Anbieter.



Stand jetzt gehe man davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt keine Maskenpflicht mehr bestehe. Man werde die gesetzlichen Regeln der Corona-Schutzverordnung in jedem Fall umsetzen. Aktuell ist der Zutritt nur für Personen mit 2G-Status, als geimpft oder genesen, erlaubt. Der Veranstalter informiert tagesaktuell auf seiner Homepage und über Social Media. Parkmöglichkeiten direkt am Schloss und in unmittelbarer Nähe sind ausgeschildert. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt, von der Flut betroffene Menschen müssen weniger Eintritt zahlen.

Wann: 11 bis 18 Uhr

Wo: Schloss Paffendorf, Burggasse, 50126 Bergheim

Kerpen: Einakter und Minidramen des Theaterensembles dell'arte



Sonntag, 27. März

Das Theaterensemble dell‘arte lädt für Sonntag jeweils um 15, 17 und 19 Uhr, zu einer Theaterbegegnung der besonderen Art ein. Die Schauspieler präsentieren in den verschiedenen Räumen der Erfthalle kleine Einakter und Minidramen im Rahmen der Produktion „In jedem Fenster ein Licht“. In kleinen Gruppen können die Zuschauer sich von Station zu Station bewegen. Die Eintrittskarten für die Aufführungen kosten 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Weitere Informationen gibt es online.



Wann: 15/17/19 Uhr

Wo: Erfthalle, Rosentalstraße 10, 50169 Kerpen-Türnich



Franziska Jascke musiziert in Buschbell gemeinsam mit Veronika Mushkina. Jaschke Foto:

Frechen-Buschbell: Konzert mit Querflöte und Gitarre

Sonntag, 27. März

Der Förderverein Alt St. Ulrich startet mit einer Veranstaltung ins Frühjahr. Franziska Jaschke (Querflöte) und Veronika Mushkina (Gitarre) sind in Alt St. Ulrich zu Gast. Die beiden jungen Künstlerinnen präsentieren Werke von Piazolla, Bartok, Ibert und Bozza. Tickets für 15 Euro gibt es unter 02234/23130 und im Internet.

Wann: 18 Uhr

Wo: Kirche Alt St. Ulrich, Ulrichstraße 110, 50226 Frechen

Brühl: Kindertheater im Max-Ernst-Museum



Sonntag, 27. März

Unter dem Titel „Ab zu Max!“ präsentiert das Brühler Max-Ernst-Museum Märchen und fantasievolle Geschichten für Drei- bis Zehnjährige. Am Sonntag steht das rund einstündige Theaterstück „Die Hase und der Igel“ auf dem Programm. Die Eintrittskarte gilt am selben Tag auch für die Sammlung des Museums. Es gibt sie zum Preis von acht Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder im Webshop des Museums, unter 02234/9921555 oder per E-Mail. Weitere Informationen, auch zur offenen Kinderwerkstatt, bietet die Homepage des Museums.

Wann: 15.30 Uhr

Wo: Brühler Max-Ernst-Museum, Comesstraße 42, 50321 Brühl

Beim Schlendern über den Flohmarkt (Symbolbild) Wolfgang Mrziglod Foto:

Pulheim-Brauweiler: Garagentrödel im Abteiort

Sonntag, 27. März

Die Idee von vier Brauweilerinnen einen Garagenflohmarkt zu veranstalten, kommt gut an. Mehr als 200 Haushalte haben sich angemeldet, Luftballons zeigen an, wer teilnimmt. Ein Straßenverzeichnis wird in Facebookgruppen und bei Ebay Kleinanzeigen veröffentlicht. Anfragen sind auch per E-Mail möglich.



Wann: 11 bis 17 Uhr

Wo: Mehr Informationen gibt es hier

Wesseling: Ausstellung „Keldenicher Persönlichkeiten“

Sonntag, 27. März, bis Sonntag, 1.Mai

Monatelang hat Josef Recht recherchiert und geforscht. Entstanden ist die Ausstellung „Keldenicher Persönlichkeiten“, die am Sonntag eröffnet wird. In dieser Ausstellung macht Recht die Besucherinnen und Besucher mit den für die Entwicklung des Ortes bedeutendsten Menschen des 19. Jahrhundert bekannt. Der Eintritt ist frei.



Mit einer Pause am Osterwochenende kann sie bis zum 1. Mai jeweils samstags und sonntags zwischen 15 und 18 Uhr besichtigt werden. Immer freitags ab 18 Uhr gibt es ebenfalls kostenlos einen Vortrag zum Ausstellungsthema von Josef Recht.

Wann: Eröffnung ab 15 Uhr

Wo: Schwingeler Hof, Schwingelerweg 44, 50389 Wesseling